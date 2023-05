2. Handball-Bundesliga Restprogramm von Dormagen beginnt mit Essen

„Wir hatten Zeit, um uns von der englischen Woche zu erholen und uns emotional zu fangen. Egal in welcher Aufstellung, wir sollten noch mal das Maximum geben. Es macht einfach viel mehr Spaß, die Saison mit drei guten Spielen zu beenden“, erklärt Flohr. Der Hinweis auf die Aufstellung macht deutlich, dass es gut sein kann, dass wie in Lübeck auch gegen Essen die Youngster Jan-Christian Schmidt, Florian Träger und Florian Boehnert wieder vermehrte Einsatzeiten erhalten. Also Akteure, die in der nächsten Saison eine tragendere Rolle übernehmen sollen und müssen, weil einige von den etablierten Spielern gehen. Einer von ihnen ist André Meuser, bei dem wegen einer Erkältung nicht klar ist, ob er am Freitag auflaufen kann. Ein Fragezeichen steht auch hinter dem Einsatz von Sören Steinhaus, der wegen einiger Wehwehchen unter der Woche den Vorbereitungslehrgang der U21-Nationalmannschaft auf die Heim-WM im Sommer absagen musste. Zurück in den Kader kehrt nach einer Erkältung Alexander Senden.