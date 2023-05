Boxen bei der SG Kaarst Der Scorpion schlägt die Gegner nun als One Punch Man K.o.

Doch noch viel frappierender ist die boxerische Gemeinsamkeit: Der in der Serie nach hartem Training zum One Punch Man mutierte Saitama ist in der Lage, seine Gegner wie einst Old Shatterhand mit einem Schlag auszuknocken. Eine Fähigkeit, die ihm die Suche nach ebenbürtigen Kontrahenten erschwert. Ajrulai kennt das: Zwar ist der 23-Jährige schon seit Wochen für einen Fight im Rahmen der kurzfristig von der Düsseldorfer Mitsubishi Electric- in die Essener Grugahalle verlegten Universum Boxing Night #8 am 3. Juni gebucht, doch der Social-Media-Star mit beeindruckenden Follower-Zahlen auf YouTube (225.000) und Instagram (27.000) fand trotz der als Herausforderer angebotenen Kampfprämie von bis zu 4500 Euro lange keinen mutigen Widersacher. „Auch wenn zunächst alles klar schien, haben wir am Ende sieben Absagen bekommen“, sagt SG-Trainer Anil Büyüktunca.