2. Handball-Bundesliga Erste Rückkehr an den Höhenberg in Dormagen

Schon unter normalen Umständen bietet der Derbyklassiker TSV Bayer Dormagen gegen TuSEM Essen für Spieler, Verantwortliche und Fans genug Gründe, damit Anspannung und Vorfreude stetig steigen, je näher eine Neuauflage dieser geschichtsträchtigen Paarung rückt. Schließlich haben die Dormagener in Erster und Zweiter Liga zwischen der Premiere am 10. Oktober 1987 und dem bislang letzten Aufeinandertreffen 17. Dezember 2022 mit keinem anderen Gegner so oft die Klingen gekreuzt wie mir den Essenern. Klar, dass da viele denkwürdige Partien dabei waren. Zudem gab es in all den Jahren großen personellen Austausch zwischen den beiden Traditionsvereinen. Doch wenn am Freitagabend die beiden Dauerrivalen im TSV-Bayer-Sportcenter in der 2. Handball-Bundesliga mal wieder aufeinandertreffen, bekommt das Derby noch zusätzlichen Glanz. Weil der Termin genau zwischen den beiden Europapokal-Finalspielen gegen TK Santander von vor 30 Jahren liegt, läuft der TSV nicht nur in Retro-Trikots auf, fast alle Spieler von damals sind auch noch als Ehrengäste in der Halle. Kein Wunder also, wenn Tim Mast sagt: „Ich bin vor jedem Spiel aufgeregt, aber dieses ist schon etwas Besonderes. Die Anspannung steigt mit jedem Tag ein bisschen.“