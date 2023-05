2. Handball-Bundesliga Dormagen feiert gegen Essen ein Handballfest

An dem deutlichen Vorsprung änderte sich auch im zweiten Spielabschnitt nichts, obwohl Matthias Flohr weiterhin mit Blick auf die nächste Saison noch unerfahrenen Spielern wie Christian Schmidt und Florian Träger viel Spielzeit gab und in der Schlussphase sogar noch den kürzlich 19 gewordenen Florian Boehnert brachte, dem es dann sogar vergönnt war, mit dem Treffer zum 33:28 (60.) den Schlusspunkt zu setzen. Zwischenzeitlich sah es aber so aus, als würde die Essener völlig untergehen. Als Jakub Sterba einen tollen Pass von Mislav Grgic per Kempa zum 28:19 (47.) verwandelte und TSV-Keeper Martin Juzbasic direkt danach für einen Siebenmeter kam und gegen Nils Homscheid parierte, war so eine Phase, wo es nicht gut aussah für die Gäste. Doch im Rausch der Gefühle konnten die Dormagener nicht ganz ihr Niveau halten, während die Essener im Angesicht der drohenden Klatsche noch mal einen Zahn zulegten. Allen voran der Ex-Dormagener Eloy Morante Eldonado zeigte seine besondere Qualität und erzielte Tor um Tor, so dass er am Ende mit elf Treffern und einer Wurfquote von 84,62 Prozent der mit Abstand beste Schütze der Partie war. Die Schlussphase war es dann auch, die TuSEM-Coach Michael Hegemann, der ebenfalls eine Dormagener Vergangenheit hat, etwas versöhnen konnte: „Am Ende haben wir es noch mal einigermaßen gut gemacht. Aber insgesamt kamen wir für den Sieg nicht infrage. Ich hoffe, dass war das richtig schlechte Spiel, was in einer Saison dazu gehört.“ Die Dormagener konnten dagegen anschließend das wohl beste Spiel der Saison feiern und sich in toller Atmosphäre noch lange mit den Helden der größten Vereinserfolge von vor 30 Jahren austauschen.