Bayers Europapokal-Abenteuer Die Weltauswahl war erst im Rückspiel zu stark für den TSV

Gesponsert vom Küchenhersteller Teka hatte der zweifache spanische Meister bereits 1990 den Europapokal der Pokalsieger gewonnen. Und in die beiden Endspiele um den IHF-Pokal gingen die Schützlinge von Trainer Emilio Alonso Rio als haushoher Favorit, hatten in den Runden zuvor ZSKA Moskau (26:16, 22:25), Asko Linz (21:19, 31:22) und Steaua Bukarest (26:26, 31:25) regelrecht vom Parkett gefegt. Kein Wunder bei dem Personal, das Alsonso Rio zur Verfügung stand. Alleine der Mann zwischen den Torpfosten war eine lebende Legende: Mats Olsson bestritt 292 Länderspiele für Schweden, wurde 1990 Weltmeister, 1997 Vize-Weltmeister, WM-Dritter 1993 und 95, Europameister 1994 und gewann 1992 und 1996 jeweils Olympia-Silber. Gegen ihn erzielten Joachim Sproß (3), Norbert Nowak (2), Jörg Scheuermann und Matthias Schmidt (beide 5), deren Namen man zuvor weder in Spanien noch in Schweden gehört hatte, im Hinspiel gemeinsam 15 Tore. Das erlesene Personal setzte sich auf dem Feld fort. Regie führte der zweifache „Welthandballer des Jahres“ Talant Dujshebaev, der ein Jahr zuvor mit der „Gemeinschaft Unabhängiger Staaten“ (GUS) in Barcelona olympisches Gold gewonnen hatte und dabei Torschützenkönig geworden war – gemeinsam mit Michail Jakimowitsch, der von Halblinks in beiden Finalspielen die meisten Treffer (15/3) erzielte. Nicht zu vergessen die spanischen Nationalspieler Matteo Garralda (233 Länderspiele, zweifacher Olympiadritter und Weltmeister) und Javier Cabanas (228 Länderspiele).