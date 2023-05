Handball-Regionalliga Lansen: „Wir wollen einen neuen Anlauf nehmen“

Lansen Es war eine überragende Saison, in der wir uns zweimal Meister und Aufsteiger interaktiv.Handball sehr unglücklich geschlagen geben musste. An dieser Stelle noch einmal einen Glückwunsch nach Ratingen, man hat sich den Aufstieg verdient. Letztlich war das Team aus Ratingen einen Tick besser. Das muss man neidlos anerkennen und auch loben. Dennoch wissen wir, dass wir eine ganz starke Saison gespielt haben. Wahrscheinlich wären wir in vielen anderen Jahren mit einer solchen Saison in die 3. Liga aufgestiegen.