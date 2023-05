Jugendfußball Pfingstturnier in Rosellen feiert Comeback

Mit der zweiten Auflage des Heubis Kita-Cups startet der BV Weckhoven am Freitag um 13 Uhr ins Wochenende. Schirmherr ist der aus Weckhoven stammende ehemalige Fuballprofi Tim Heubach, der mit dem Bezirksligisten VfL Jüchen/Garzweiler in dieser Saison das Double aus Meistertitel und Kreispokalsieg perfekt gemacht hat. Im Vorjahr gewann die Kindertagesstätte „Friederike Fliedner“ Am Palmstrauch das aktuell mit zehn Mannschaften besetzte Kleinfeldturnier. Am Sonntag ab 12 Uhr spielen an der Karl-Goerdeler-Straße in Weckhoven zwölf Teams der Automobilhandelsgruppe Gottfried Schultz auf Großspielfeldern um den Pott. Der Sonntag ist dem Turnier der B-Jugend vorbehalten. Anpfiff ist um 12 Uhr.