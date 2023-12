Das Wochenende in der Handball-Oberliga Lobberich siegt souverän, Kaldenkirchen muss absagen

Nach anfänglichem Abtasten, in der sich keine der Mannschaften einen Vorteil erspielen konnten, waren es zunächst die Gastgeber, die schneller in ihren Rhythmus fanden. Dabei stellten sie einr sehr aufmerksame Abwehr, in der sehr gut ballorientiert gearbeitet wurde und so konnten einige Bälle abgefangen werden. War dies der Fall, ging es blitzschnell nach vorne und über die erfolgreich vorgetragenen Tempogegenstöße gelangen einige der sogenannten leichten Tore, die dem TVL in der Startphase der Saison doch fehlten. Bis sieben Minuten vor dem Pausenpfiff war der TVL das absolut dominierende Team. Aus unerfindlichen Gründen wurde es dann im Angriffsspiel etwas zu hektisch, was Lintorf nutzte, um wieder auf Schlagdistanz zu kommen.