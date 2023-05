Radsport Sportforum-Fahrer aus Büttgen schwer im Stress

Nur zwei Tage später stand mit dem Omloop der Kempen ein Radrennen in den Niederlanden an. Das vergleichsweise flache Rennen war von einzelnen Attacken und einem hohen Tempo geprägt. Felix Dierking gelang es im Verlauf des Rennens, sich für etwa 70 Kilometer in der vierköpfigen Spitzengruppe zu positionieren. Auch Julius Domnick zeigte sich sehr aktiv und bereitete für seinen Teamkollegen Thurau den Sprint vor. Aufgrund einiger Stürze auf den letzten Kilometern verlor Thurau jedoch seine gute Position und erreichte das Ziel auf Platz 21. Am Pfingstwochenende startet das Team Sportforum bei zwei Rennen in Köln-Longerich.