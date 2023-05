Leichtathletik Tanja Spill aus Dormagen arbeitet hart am nächsten Traum

Auch wenn der Ausflug auf die 1500 Meter an Christi Himmelfahrt in Karlsruhe nicht ganz so optimal verlief, war der Start in die Freiluftsaison von Tanja Spill vielversprechend. Immerhin hatte sich die 800-Meter-Spezialistin des TSV Bayer Dormagen kurz zuvor in Köln bei ihrem ersten Auftritt über die zwei Stadionrunden mit ihrer Siegerzeit von 2:04,19 Minuten an die Spitze der deutschen Jahresbestenliste gesetzt. Die nächste Bewährungsprobe auf dem Weg zu den großen Zielen in diesem und dem nächsten Jahr steht für die 27-Jährige am Sonntag beim traditionsreichen Pfingstsportfest in Rehlingen auf dem Programm, das dieses Jahr erstmals den Silber-Status der internationalen Wettkampfserie des Leichtathletik-Weltverbandes zugesprochen bekam. Neben Spill und ihren Nationalmannschafskolleginnen Christina Hering (LG Stadtwerke München) und Majtie Kolberg (LG Kreis Ahrweiler) werden dementsprechend auch Topläuferinnen aus dem Ausland dabei sein.