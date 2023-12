2. Handball-Bundesliga Dormagen gehen in Dresden am Ende die Kräfte aus

Eine Auswärtsfahrt zum HC Elbflorenz ist in der laufenden Saison der 2. Handball-Bundesliga wahrlich kein Zuckerschlecken. Nach der vergangenen Spielzeit, in der die Dresdner nur knapp den Abstieg verhindern konnten, haben sie ihre Ballsport-Arena zu einer wahren Festung ausgebaut. Doch davon ließ sich die junge Mannschaft des TSV Bayer Dormagen nicht einschüchtern. Lange Zeit sah es am Sonntagabend so aus, als könne es zu einer Überraschung in Form von zwei wichtigen Punkten im Abstiegskampf reichen. Aber am Ende kam es dann doch, wie im Vorfeld zu erwarten gewesen war. Der TSV unterlag mit 26:30 (15:14), was Dresden den achten Heimsieg im neunten Heimspiel bescherte.