Tischtennis : TG Neuss muss beim Ligaprimus ran

Decui Xiong wird zum ersten Mal in der Rückserie im Regionalliga-Team der DJK Holzbüttgen zum Einsatz kommen. Foto: rust

Rhein-Kreis Die Herren der DJK Holzbüttgen stellen ihre Aufstiegspläne in der Tischtennis-Oberliga zurück.

Drei Punkte an einem Wochenende. Die Bilanz der TG Neuss am vergangenen Spieltag mit dem Heimsieg gegen Altena und dem Remis beim ASV Süchteln (8:8) lässt aufhorchen und zeigt, dass die Neusser auf jeden Fall den Abstieg aus der Tischtennis-Regionalliga vermeiden wollen.

Am Samstagabend (17.30 Uhr, Sporthalle an der Tönisheider Straße) dürfte es allerdings schwer werden, an diese Erfolge anzuknüpfen. Dann gastiert das TG-Sextett nämlich beim bärenstarken Spitzenreiter SV Union Velbert II, der sich mit blitzsauberen 18:4-Punkten (vier Zähler Vorsprung auf Rang zwei) schon ein wenig von der Konkurrenz abgesetzt hat. Entsprechend zurückhaltend fällt die Prognose von TG-Spielertrainer Bernd Ahrens aus: „Velbert ist klarer Favorit. Sollten wir da punkten, wäre das schon eine Riesen-Überraschung.“ In den Velberter Reihen spielt auch ein Neusser: Karl Walter hat in der Vorrunde eine starke 11:2-Bilanz im mittleren Paarkreuz gespielt und auch bei seinen bisherigen Rückrunden-Auftritten (1:2) kam er in der Mitte zum Einsatz.

Angeführt wird das Team des Tabellenführers von Adrian Dodean (Vorrundenbilanz 11:5) und Thomas Brossig (13:2), die in der Hinrunde zu den stärksten Spielern der Liga zählten. In der Damen-Regionalliga empfängt die Zweitvertretung der DJK Holzbüttgen am Samstagabend (18.30 Uhr, Sporthalle am Bruchweg) den Tabellenzweiten TTC GW Staffel II.

Das Hinspiel in Limburg haben die Kaarsterinnen knapp mit 5:8 verloren. Da stand die erst neunjährige Josephina Neumann im Rampenlicht einer Dokumentation des hessischen Rundfunks und stellte ihr Können mit ihren beiden 3:1-Siegen gegen Chiara Pigerl und Sandra Förster auch voll unter Beweis.

Für das Rückspiel hat sich das DJK-Quartett trotz der Tabellensituation mehr vorgenommen: „Wir wollen weiterhin Punkte sammeln wie die Eichhörnchen Nüsse. Wir sind gespannt darauf, wie es ohne Fernsehkameras laufen wird. Staffel ist zwar stark in die Rückrunde gestartet, aber wir wollen dagegenhalten und hoffen darauf, weitere Punkte im Abstiegskampf zu ergattern“, sagt DJK Kapitänin Sandra Förster. Erstmals in der Rückrunde wird neben Chiara Pigerl, Oxana Volkers und Sandra Förster auch Decui Xiong zum Einsatz kommen. Lisa Scherring dagegen bekommt eine Pause.

In der Herren-Oberliga läuft es bisher für die DJK Holzbüttgen überhaupt noch nicht rund. Nach der 4:9-Niederlage in Burgsteinfurt, folgte gegen den Aufsteiger TV Refrath am vergangenen Wochenende nach einer 8:5-Führung nur ein 8:8-Unentschieden. Zu Beginn der Saison galten der Titelgewinn und der Aufstieg noch als klare Saisonziele. Angesichts der jüngsten Ergebnisse hat das Team die Ansprüche allerdings zurückgeschraubt: „Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, die Saison so gut wie möglich abzuschließen, ohne Druck aufsteigen zu müssen“, sagt DJK-Kapitän Joachim Beumers vor dem Spiel am Samstag (18.30 Uhr, Sporthalle an der Ferdinand-Lasalle-Straße) beim TTV Ronsdorf.