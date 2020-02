Schwimmen : Talente des Neusser SV lassen ihr Potential aufblitzen

Neuss Sogar Rang vier wäre möglich gewesen.

(hynr) Würde man ein Fazit der Saison der männlichen Mannschaft der SG Neuss in der 2. Bundesliga West ziehen, müsste man sagen: Dieses Team hat viel mehr zu bieten, als „nur“ den fünften Platz in der Weststaffel. Mit Blick auf den Altersschnitt der Neusser Bundesligamannschaft lässt sich bereits erahnen, worauf sich die Verantwortlichen bei der SG Neuss in Zukunft freuen dürfen.

Mit insgesamt 20.244 Punkten landeten die SG-Männer nur knapp hinter dem vierten Platz in der West-Bundesliga. Insgesamt bedeutete das den 15. Platz von 36 teilnehmenden Teams in der 2. Bundesliga (Nord, Süd und West zusammen). Bricht man das Ergebnis herunter, sind die Neusser Schwimmer besser als die Hälfte der nationalen Konkurrenz. Allen voran die junge Garde stellte ihr Können diese Saison immer wieder unter Beweis und trug maßgeblich dazu bei, dass die Neusser ihre bisher beste durchschnittliche Leistung bei den „DMS“ der letzten Jahre erreichten, mit fast 600 Punkten pro Strecke. Besonders erfolgreich war dabei Tobias van Aggelen. Der Jungspund ist Jahrgang 2004 und schaffte dennoch fünf Bestzeiten in fünf Starts. Mit 2:05,28 Minuten auf 200 Meter Schmetterling und 2:07,39 Minuten über 200 Meter Lagen ist er momentan auf Platz eins des Jahrgangs 2004 in der Deutschen Bestenliste.