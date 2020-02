American Football : Schnuppertag der Neuss Gladiators

Neuss Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

(hynr) Am Wochenende wurde ein recht großer Teil der deutschen Sportenthusiasten wieder vom „Super-Bowl-Hype“ gepackt. Die Begeisterung für die Sportart Nummer eins in Nordamerika, American Football, ist längst nach Deutschland rübergeschwappt. Auch in Neuss wird die Sportart mit Leidenschaft in Vereinsstruktur betrieben. Jetzt will der einzige Neusser American Football-Verein neue Anhänger finden. Am Samstag findet in der Sporthalle Allerheiligen ein großer Schnuppertag der „Neuss Gladiators“ statt. Die Herrenmannschaft spielt mittlerweile in der NRW-Liga. Im Nachwuchsbereich soll jetzt der Grundstein für weitere erfolgreiche Jahre gelegt werden. Ab 11 Uhr können die Zehn- bis Achtzehnjährigen sich in der Sporthalle am Wurfgerät oder beim Tackling und Blocken versuchen. Für die ganz jungen Interessenten (unter Zehnjährigen) wird auch die kontaktlose Variante „Flag Football“ angeboten. Wer das Geschehen lieber vom Seitenrand aus verfolgen will, aber nicht gänzlich auf sportliche Aktivität verzichten will, kann auch mit den Cheerleadern der Neuss Gladiators trainieren. Ab 14 Uhr zeigt dann das „Senior Team“ beim „Try Out“ sein können. Auch da ist jeder Neueinsteiger herzlich eingeladen. Einzige Voraussetzung für alle Mitmacher: Sportsachen mit Hallenschuhen sind erforderlich.