Tanzsport : Boes und Düster tanzen jetzt eine Klasse höher

Aufsteiger: Alexander Boes und Jeanette Düster. Foto: TSG

Mit den nordrhein-westfälischen Landesmeisterschaften der Senioren starteten die Tanzsportler der TSG Quirinus in Lippstadt in die neue Saison. Das für ein Neusser Paar gleich mit einem Erfolg begann: Alexander Boes und Jeanette Düster wurden Vizemeister in der Leistungsklasse D der Altersgruppe Senioren I. Damit gelang den beiden der Aufstieg in die C-Klasse, in der sie gleich am nächsten Tag in Hessen starteten und das Finale erreichten.

