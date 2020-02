Galopp : Axel Kleinkorres wechselt von Neuss nach Mülheim

Neuss Der Umzug erfolgt zum 1. April.

(kgoe) Jetzt ging es schneller als erwartet: Trainer Axel Kleinkorres wechselt von der Neusser Rennbahn auf den Mülheimer Raffelberg. 15 Jahre lang war der 61-Jährige in Neuss tätig. Die größten Erfolge der letzten Jahre schaffte er mit dem 2011 geborenen Hengst Matchwinner. Vor drei Jahren gelangen ihm zwei Siege in Europa-Gruppe-Rennen in Hamburg und Hoppegarten. Insgesamt gewann er als Trainer im Galopprennsport 420 Rennen. Meist mit Vierbeinern der unteren und mittleren Kategorie, für die stets ein pfiffiges Management erforderlich war. Unter den Besitzern in den Stallungen an der Stresemannallee befand sich mit dem Stall Ulbricht nur ein einziger Besitzer aus Neuss. Im Trabersulky war Kleinkorres zuvor rund 300 Mal erfolgreich. Auf der Trabrennbahn am Bärenkamp seiner Heimatstadt Dinslaken hat er gelernt. Im Jahre 2022 soll dort mit Wohnbebebauung begonnen werden, die Rennbahn wird abgerissen. Der durch das Ende des Neusser Reiter- und Rennvereins bedingte Umzug erfolgt zum 1. April. Am neuen Standort gibt es auch Wohnungen für das Personal. Der Trainer wird ebenfalls umziehen. Er wohnt seit Jahren in Kaarst und wird sich wie seine Pferde und das Personal nach Mülheim orientieren. Die 172.446 Einwohner bekommen Zuwachs. Allerdings wird er auch dort nicht auf dem Rennbahngelände wohnen.