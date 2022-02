Eishockey, Regionalliga : Ice Aliens empfangen zum Abschluss Neuss

Benjamin Hanke fehlt den Ice Aliens am Sonntag gesperrt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen In der Eishockey-Regionalliga steht am Sonntag das letzte Heimspiel der Hauptrunde für die Ratinger Ice Aliens an: Kellerkind Neusser EV kommt an den Sandbach, auf Gastgeschenke müssen die Hausherren nicht setzen. Beiden Teams fehlen Spieler.

Die Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga schwenkt auf die Zielgerade ein. Letzter Gegner der Ratinger Ice Aliens auf heimischem Eis ist am Sonntag ab 18 Uhr der Neusser EV. Mit den Eisadlern Dortmund stehen die Neusser am Ende der Tabelle, mussten am vergangenen Wochenende gegen diesen Gegner, den die Aliens zuletzt 12:2 besiegten, eine 4:7-Niederlage hinnehmen.

NEV-Trainer Geisler und sein Team wollen in den letzten Begegnungen wieder etwas gutmachen. Das wird kein leichtes Unterfangen, denn noch immer fehlen ihm Spieler, die verletzt sind oder erst vor Kurzem wieder ins Training eingestiegen sind. Dennoch hofft er, drei komplette Reihen zusammen zu bekommen. Rein rechnerisch ist eine Teilnahme an den Play-offs zwar noch möglich, aber der NEV ist realistisch und hat als Ziel den fünften Tabellenplatz ausgegeben. Die Ice Aliens dürfen also nicht auf Gastgeschenke hoffen.

Beim Ratinger Team herrscht nach dem 12:2-Sieg gegen Dortmund gute Stimmung. Trotz des kompletten Ausfalls der ersten Reihe zeigte die Mannschaft zwei gute Spiele. Allerdings wurde Trainer Andrej Fuchs positiv getestet, Sven Gotzsch, der bereits am Dienstag das Coaching übernommen hatte, steht auch am Sonntag an der Bande.

Verzichten müssen die Ice Aliens weiterhin auf die verletzten Brazda-Brüder Tim und Tobias und den gesperrten Benni Hanke. Felix Wolter wurde ebenfalls positiv getestet und muss aussetzen. Dennoch gehen die Verantwortlichen mit der Absicht in die Begegnung, die Hauptrunde auf eigenem Eis mit einem Sieg zu beenden.

(RP/ame)