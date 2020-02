Rudern : Der Ruderverein und die Neusser Schützenkönige

Hiltrud Döhmen heftet Günther Heinemann die Ehrennadel für 70 Jahre Mitgliedschaft im Neusser Ruderverein ans Revers. Foto: Benno Spanke

In der Satzung ist es nicht verankert, weder in der des Neusser Rudervereins noch in der Bürger-Schützen-Vereins. Aber schaden kann es nicht, wenn der Neusser Schützenkönig auch rudern kann. Der aktuelle bildet da keine Ausnahme.

Von Volker Koch

Und wenn er dann wie Kurt Koenemann bei der wie immer bestens besuchten Mitgliederversammlung auch noch für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt wird, dann ist das schon ein besonderer Moment in der inzwischen 106-jährigen Geschichte des Vereins. Um so mehr, wenn der Ehrende Joachim Goetz 2009 selbst Schützenkönig war ...

Der Jubilar freut sich gemeinsam mit Kurt Koenemann – der Neusser Schützenkönig ist seit 50 Jahren Mitglied im NRV. Foto: Benno Spanke