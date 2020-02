Basketball : Neuss Junior Tigers verpassen Play-offs um den DM-Titel

Neuss 71:81-Niederlage gegen SteelFire 3-2-1 bedeutet das Ende aller Hoffnungen.

In dieser Saison gibt es keine Play-offs für die U18-Basketballerinnen der TG Neuss. Am letzten Spieltag der weiblichen Nachwuchs-Bundesliga unterlagen die Junior Tigers vor heimischem Publikum SteelFire 3-2-1 mit 71:81 (Halbzeit 30:38) und müssen damit in den Play-Downs um ihren Platz in der WNBL spielen.