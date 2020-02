Leichtathletik : Jan Ruhrmann feiert sein Comeback

Nur bedingt zufrieden war Jan Ruhrmann mit seinem Comeback im Rahmen der Deutschen Hallenmeisterschaften im Mehrkampf, die in der Leverkusener Fritz-Jacobi-Halle ausgetragen wurden. Der Zehnkämpfer im Trikot des TSV Bayer Dormagen bestritt bei den Titelkämpfen seinen ersten Härtestest unter Wettkampfbedingungen, nachdem er sich im Sommer vergangenen Jahres einer Meniskusoperation unterziehen musste.

Dabei erreichte er im Siebenkampf 5408 Punkte, die ihn in dem vom Frankfurter Andreas Bechmann mit dem neuen deutschen U23-Rekord von 6097 Punkten gewonnenen Wettbewerb auf den vierten Platz brachten. Ein besseres Abschneiden verhinderte ausgerechnet seine Paradedisziplin Kugelstoßen, in der er nicht über 14,22 Meter hinauskam. 7,33 Sekunden über 60 Meter und 6,83 Meter im Weitsprung rundeten den ersten Tag ab. Am zweiten folgten 8,74 Sekunden über 60 Meter Hürden, starke 4,70 Meter im Stabhochsprung und 2:51,35 Minuten im abschließenden 1000-Meterlauf. Derweil holte sich sein Vereinskollege Fabian Spinrath in Dortmund den NRW-Hallentitel über 800 Meter in 1:53,75 Minuten. Kieron Ludwig steigerte sich über 400 Meter als Vizemeister auf die neue persönliche Bestzeit von 48,54 Sekunden und unterbot damit die Norm für die Deutschen Hallenmeisterschaften am 22./23. Februar in Leipzig.