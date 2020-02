Fußball : In Kapellen ist der Knoten geplatzt

Rhein-Kreis Niederrheinliga: Der B-Jugend gelingt nach langer Durststrecke der erste Saisonsieg.

(hynr) Die Nachwuchsabteilung des SC Kapellen sorgte im bisherigen Saisonverlauf eher für Sorgenfalten als für Jubelstürme. Zum Rückrundenauftakt in der Fußball-Niederrheinliga scheint es jedoch so, als hätten in erster Linie die B- und C-Jugendlichen die Formkrise und Niederlagenmisere zum Jahreswechsel vorerst ablegen können.

Der bisherige Leistungsnachweis der ältesten Jugendmannschaft des SC Kapellen ist zwar sicherlich nicht gänzlich zufriedenstellend, aber auch bei weitem nicht so dramatisch wie bei den B-und C-Junioren. Die Mannschaft von Trainer Arthur Koziatek steht momentan auf einem Tabellenrang, der ihnen die Niederrheinliga-Qualifikation sichert und hat in der Rückrunde alle Möglichkeiten, noch auf einen direkten Qualifikationsplatz vorzurücken. Diesem Vorhaben wurde am Wochenende jedoch ein kleiner Dämpfer verpasst. Beim Tabellennachbarn 1. FC Mönchengladbach kamen die A-Junioren nicht über ein 3:3-Unentschieden (1:1) hinaus. Dabei lagen die Grevenbroicher nach dem 1:1-Ausgleichtreffer durch Nils Montag (43.) gleich zweimal in Führung. Luis Mick Heich erzielte in der 60. Minute das 2:1, Efe Özen traf kurz vor Schluss zum 3:2. Die knappe Führung konnten die Gäste allerdings nicht über die Zeit bringen und verschenkten in der Fremde zwei Punkte.