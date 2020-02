Galopp : Axel Kleinkorres siegt und bereitet seinen Umzug vor

Der noch auf der Neusser Galopprennbahn tätige Trainer Axel Kleinkorres musste nicht lange auf seinen ersten Sieg in der Saison 2020 warten. Bereits beim dritten Start gewann der vierjährige Wallach Nextwave mit Jockey Jozef Bojko im Sattel für den Düsseldorfer Besitzer Hannes Blum.

Der Unternehmer genoss den Erfolg vor Ort, die Freude war groß. Es war auch die Bestätigung für den Auktionskauf bei der BBAG während des Iffezheimer Herbst-Meetings, wo der Wallach für 6000 Euro zugeschlagen wurde. Kleinkorres: „Das war für einen gesunden Dreijährigen nicht zu viel Geld.“ In Dortmund gelang bereits der zweite Volltreffer seit dem Ankauf und die Investition ist schon fast komplett eingaloppiert. Der Trainer hofft: „Auf Gras müssten eigentlich noch zwei weitere Siege möglich sein. Auf der Sandbahn gibt es ohne die Rennen in Neuss nicht mehr allzu viele Möglichkeiten.“ Noch bis zum 31.März 2020 läuft der Vertrag von Axel Kleinkorres für den Stall in Neuss. Es hat zwar Gespräche mit der Stadt gegeben, doch die Zeichen stehen auf Umzug. Kleinkorres hat sich in Düsseldorf, Krefeld und Mülheim/Ruhr informiert. Die Tendenz geht nach Mülheim, wo ein fachlich versierter und investitionsfreudiger Vorstand tätig ist. Die Herren sind zwar sämtlich Ü70, aber agil und mit Begeisterung dabei. Kleinkorres sagt trotzdem: „Am liebsten würde ich natürlich in Neuss blieben.“ Unter der Führung des langjährigen Sportamtsleiters Friedhelm Thissen haben erste Gespräche für die Gründung eines neuen Vereins mit einem neuen Konzept stattgefunden. Der Neusser Reiter-und Rennverein hat indes die Schlüssel für die Büros an Neuss Marketing übergeben. Mit Tränen in den Augen mussten viele Unterlagen zwangsläufig in den Sperrmüll-Container geworfen werden. Die Verträge von Neuss Marketing mit dem Buchmacherunternehmen Albers & Sieberts sind ebenso verlängert worden wie die mit der Gastronomie in der Tribüne und in der Wetthalle.