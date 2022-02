Tischtennis-Regionalliga : TG Neuss mit dem Remis in Jülich nicht zufrieden

Neuss Ein Sieg bei der Jülicher Reserve hätte den Neusser einen entscheidenden Sprung nach vorne in der Tabelle ermöglicht, doch daraus wurde nichts. Die Partie war eng und sehr umkämpft.

Der Kampf um die Plätze zwei, drei und vier in der Tischtennis-Regionalliga bleibt spannend. Durch die überraschende Niederlage der Kölner Zweitvertretung in Stadtallendorf hätte die TG Neuss mit einem Auswärtssieg beim TTC Jülich II sogar auf Platz zwei in der Tabelle springen können. Die Chance wurde nur hauchdünn verpasst. In einem Spiel auf hohem Niveau langte es lediglich zu einem 5:5.

„Kein Spiel in der Saison war bislang so stark umkämpft wie dieses. Am Ende ist es aber leider auch als die größte Enttäuschung einzuordnen“, sagt TG-Kapitän Tom Heiße. Die Enttäuschung war deshalb so groß, weil die Neusser lange Zeit führten und schon wie die sicheren Sieger aussahen. Dabei erwischten die Quirinusstädter mit zwei im fünften Satz gewonnenen Doppeln einen Traumstart. Auch danach waren die Spiele heiß umkämpft. Viermal fiel die Entscheidung erst im fünften Satz. Dabei sorgten Tom Heiße (3:2 gegen Barry Berben), Julian Röttgen (3:0 gegen Lukas Kneier) und Jochen Lang (3:0 gegen Berben) für eine zwischenzeitliche 5:3-Führung der Neusser. In den letzten beiden Partien verpassten es Julian Röttgen (1:3 gegen Preuss) und Markus Knoben (2:3 gegen Kneier) aber, den Sieg perfekt zu machen. Zuvor hatten sich sowohl Jochen Lang als auch Tom Heiße gegen den Jülicher Topspieler Kas van Oost im fünften Satz geschlagen geben müssen. Markus Knoben verlor sein erstes Einzel gegen Marc Preuss in vier Sätzen. „Insgesamt war dieses Spiel das vielleicht coolste der Saison. Leider mit der Ernüchterung am Ende“, meinte Heiße.