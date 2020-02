Fußball : Uedesheim hofft auf Lethargie der Kleinenbroicher

Rhein-Kreis Das Hinspiel ging mit 6:1 an die Teutonia.

(hynr) Bereits am Freitagabend (Anpfiff 19.30 Uhr) ertönt in Uedesheim endlich der Startpfiff zur zweiten Saisonhälfte in der Fußball-Bezirksliga. In der Gruppe drei empfängt der SV Uedesheim Titelanwärter Kleinenbroich und hofft, dass sich der klare Favorit noch ein wenig im Winterschlaf befindet.

Eins ist klar: Erreichen am Freitagabend beide Mannschaften Normalform, dürfte der SV Uedesheim keine Chance gegen den Tabellenzweiten SC Teutonia Kleinenbroich haben. „Das ist ein richtig harter Brocken, der mit Dominik Klouth auch einen extrem gefährlichen Stürmer in seinen Reihen hat“, weiß SV-Co-Trainer Timm Oppermann nur zu gut. Im Hinspiel gab es eine krachende 1:6-Niederlage; Dominik Klouth traf dabei vier Mal. Doch jetzt machen sich die Neusser berechtigte Hoffnungen, etwas Zählbares aus dem Heimspiel mitzunehmen. Der Grund dafür ist die Spielansetzung. „Es immer gut gegen so eine Mannschaft am Anfang zu spielen, da sie dann vielleicht ihren Rhythmus noch nicht gefunden hat“, hofft Oppermann. Davon will Norbert Müller, Trainer der Teutonia, allerdings nichts wissen. Müller ist „guter Dinge“, dass seine Mannschaft den Rhythmus in den Testspielen schon wieder gefunden hat. „Wir fahren nach Uedesheim, um zu gewinnen. Wir wollen wieder an der Spitze stehen“, stellt Müller, dessen Team bei einem „Dreier“ die Tabellenführung winkt, klar.