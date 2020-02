Judo : Nachwuchs trumpft auf

Die beiden Bezirksmeisterinnen in der weiblichen U18 des JC Nievenheim: Marie-Cecile Wachendorf (l.) und Carolin Gottowik. Foto: FB

Rhein-Kreis Bezirksmeisterschaften in Neuss: Sechs Titel gehen an Athleten aus dem Rhein-Kreis.

An verheißungsvollen Judo-Talenten mangelt es im Rhein-Kreis nicht unbedingt. Ihr Können stellten die U15- und U18-Kämpfer aus der Region am ersten Februarwochenende nun erneut unter Beweis. Bei den Bezirksmeisterschaften räumten die Nachwuchsathleten aus dem Rhein-Kreis fleißig Edelmetall ab.

Dauergast auf den Judo-Turnieren im Umfeld ist seit Jahren auch der Judo-Club Nievenheim. Für die U15-Kämpfer des JC eröffnete sich bei den Titelkämpfen in Neuss dieses Mal eine ganz besondere Chance: Im Falle einer Qualifikation für die Westdeutschen Meisterschaften, wofür man mindestens den Bronzerang erreichen muss, winken den jüngsten Kämpfern und Kämpferinnen „Heimspiele“. Und diese Möglichkeit ließen sich die vier Nievenheimer Starter nicht nehmen. Elias Dräger (bis 66 kg) schaffte dabei sogar den Sieg in seiner Gewichtsklasse. Maja Kueger (bis 52 Kg) und Alexander Utczyk (bis 34 Kg) wurden Vizemeister. Das letzte Ticket für die Heim-Meisterschaft, die am 15./16. Februar vom JC Nievenheim ausgerichtet wird, sicherte sich Ben Hilgemann. Er landete in der Klasse bis 60 Kilogramm auf dem Bronzerang.

Ebenfalls mit von der Partie werden dann Julia Fahrenkamp (TSV Bayer Dormagen), trotz Verletzung Dritte in der Klasse bis 63 Kilogramm, die Geschwister Sara-Tamar und Benedict Wolsfeld sowie Janne Päfgen sein. Im Trikot des JC 71 Düsseldorf konnten sich die aus Zons stammenden Geschwister Wolsfeld sowie die Neusserin Janne Päfgen gegen die Konkurrenz eindrucksvoll durchsetzen. Benedict (bis 46 Kg) und Sara-Tamar (bis 48Kg) Wolsfeld wiederholten dabei ihre Vorjahreserfolge. Janne Päfgen (bis 52 Kg) krönte sich das erste Mal zum Bezirksmeister.

Doch nicht nur in der U15-Kategorie sind die Neusser Nachwuchs-Judoka Spitze. Auch in der U18-Konkurrenz schafften zwei Mädchen des JC Nievenheim den Sprung nach ganz oben. Carolin Gottowik (bis 57 Kg) und Marie-Cecile Wachendorf (bis 63 Kg) dominierten ihre Gewichtsklassen nach Belieben und sicherten sich ebenfalls den Titel des Bezirksmeisters. Der Sieg ist auch hier gleichbedeutend mit dem Startrecht für die Westdeutschen Meisterschaften, die bereits am 8. Februar in Herne stattfinden. Dort kämpft das Nievenheimer Duo dann um die Tickets für die in Leipzig stattfindende Deutsche Meisterschaft.