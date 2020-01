JCW-Erfolge auf Kreis- und Bezirksebene : Luke Cabecana neuer Bezirksmeister

Wermelskirchen Wermelskirchener Judoka holten in Leverkusen Titel und Platzierungen.

Um die Startplätze für die Bezirksmeisterschaften und die Westdeutsche ging es am Wochenende für JCW-Aktive. Alle Starter in der U15-Klasse aus Wermelskirchen schafften es aufs Treppchen und werden den Verein am nächsten Sonntag an gleicher Stelle vertreten, berichtet Katrin Seide. Besonders beeindruckte der noch junge Julius Glaser, der vom Doppelstartrecht des ältesten U13-Jahrgangs Gebrauch machte und auch bei den Großen an den Start ging. In allen vier Kämpfen blieb Julius siegreich und sicherte sich in der für ihn fremden Altersklasse sogleich den Kreistitel.