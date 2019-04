Sportlich : JC Wermelskirchen lädt knapp 50 Judoka zum Turnier ein

Wermelskirchen Der JC Wermelskirchen lud Anfänger und Gäste der OGS-AGs der GGS Am Haiderbach zu einem Turnier ein. 47 Kinder nahmen teil.

Pünktlich zum 1. April – und das war wirklich kein Aprilscherz – hatte der JC Wermelskirchen wieder seine Anfänger und die Gäste der OGS-AGs der GGS Am Haiderbach zu einem Turnier eingeladen. Aufgrund der prallgefüllten Terminkalender der Grundschulkinder waren es etwas weniger Teilnehmer als beim letzten Mal. Immerhin nahmen aber noch 47 Kinder an dem Turnier teil. Nach der Waage wurden die Judoka in gewichtsnahe Gruppen eingeteilt. Da die Kämpfe dank der tollen Unterstützung der Jugendlichen des Clubs auf fünf Matten ausgetragen wurden, entschied Organisatorin Janine Kopperberg, mit Hin- und Rückrunde zu kämpfen. Jedes Kind kam so also voll auf seine Kosten und absolvierte trotz des Schultages im Rücken bis zu acht Kämpfe an diesem Nachmittag.

Besonders stark zeigte sich das „Trio Infernale“ der OGS am Standort Hünger. Thea Halbach, Jule Bitterlich und Svea Breidenbach waren bislang bei jedem Turnier dabei. Der dreifache Turniersieg gelang dem Trio bis dato aber noch nicht. Jetzt zeigten die Mädels aber, was sie drauf hatten und wiesen die Konkurrenz aus dem Verein in seine Schranken. Alle drei siegten in ihren Klassen. Dabei verwies Jule Bitterlich in der am stärksten umkämpften Gruppe mit drei Siegen durch eine bessere Unterbewertung die Kämpfer des JCW Marten von Tegelen (2.), Merlin Koll (3.) und Lio Meshing (3.) auf die hinteren Plätze. Elia Koberski, Oscar Halbach, (beide OGS) Hannes Brell (OGS/JCW), Julia Scheida, Ben Klawitter, Leopold Harms, Ewan Ratzke, Adrian Thoms und Thore Althausen (alle JCW) standen den Mädels aber in nichts nach. Auch sie erklommen den ersten Platz auf dem Treppchen.