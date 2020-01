In Wermelskirchen : Einbrecher fesseln Wachmann und plündern Lidl-Filiale

Die Täter hatten schon einige Flachbildschirme in den weißen Lieferwagen geladen. Foto: Polizei

Wermelskirchen In der Nacht zu Montag sind Einbrecher auf frischer Tat ertappt worden, als sie gerade Flachbildfernseher aus der Lidl-Filiale an der Thomas-Mann-Straße in einen Lieferwagen luden. Im Inneren des Gebäudes fanden die Polizeibeamten einen gefesselten Wachmann vor.

Die frisch renovierte Lidl-Filiale an der Thomas-Mann-Straße in Wermelskirchen hatte für ihre Wiedereröffnung am kommenden Donnerstag mit Sonderangeboten geworben – so lange wollten zwei Einbrecher offenbar nicht warten. In der Nacht von Sonntag auf Montag seien sie laut Polizei gerade dabei gewesen, hochwertige Flachbildschirme und weitere Elektroartikel in einen Lieferwagen zu räumen, als eine Polizeistreife auf sie aufmerksam wurde.

Die Beamten entdeckten auf dem Gelände des Supermarktes einen weißen Lieferwagen, der rückwärts mit geöffneten Hecktüren an der Laderampe stand. Sie näherten sich dem Lieferwagen und überraschten einen dunkel gekleideten Mann, der gerade dabei war, Gegenstände einzuladen. Eine zweite Person flüchtete sofort, als er die Polizei erkannte. Der überraschte Mann hob sofort die Hände hoch und räumte spontan ein, erwischt worden zu sein. Wobei die Beamten ihn erwischt hatten, zeigte sich dann beim Blick in den Lieferwagen. Dort befanden sich 16 hochwertige Flachbildfernseher. Auf der Laderampe standen zudem weitere Flachbildfernseher und diverse andere Elektrogeräte für den Abtransport bereit. Der Täter wurde festgenommen und gab freiwillig den Hinweis, dass sich im Gebäude ein gefesselter Wachmann eines Sicherheitsunternehmens befinden würde. Im Inneren des Geschäftes fanden die Beamten dann den Wachmann vor, der an den Händen und Füßen gefesselt war. Ansonsten war der 64-Jährige unverletzt.

Eine Fahndung nach dem zweiten Täter mit Unterstützungskräften, einem Diensthund und einem Polizeihubschrauber blieb ohne Erfolg.

Der Festgenommene, ein vorbestrafter 30-Jähriger ohne festen Wohnsitz, wird am Dienstagmittag dem Haftrichter vorgeführt. Ihm wird schwerer Raub vorgeworfen.