In Wermelskirchen : Ein Kulturkalender für alle Bühnen

Sie haben gemeinsam den Kulturkalender auf den Weg gebracht: Michael Dierks, Dirk Stöcker,, Edgar Rüssel, André Frowein und Tracey Searle. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Der Kulturstammtisch macht mit den vielen verschiedenen Veranstaltungskalendern in Wermelskirchen ein Ende.

Ein Kalender, alle Bühnen: Wer in Wermelskirchen künftig nach Kulturveranstaltungen sucht, soll nicht mehr durch die verschiedenen Veranstaltungskalender der Gastgeber blättern müssen. Stattdessen gibt der Kulturstammtisch einen gemeinsamen Kalender heraus. „Wir haben gesehen: Es gibt ein großes kulturelles Potential in der Stadt, aber null Chance, einen zentralen Einblick zu bekommen“, sagt André Frowein vom Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WIW). Stattdessen hätten sich Termine in verschiedenen Veranstaltungskalendern zum Teil sogar widersprochen. Seit anderthalb Jahren spielen die Mitglieder des Kulturstammtischs, an dem sich Kulturschaffende aus ganz verschiedenen Ecken der Stadt regelmäßig zusammensetzen, mit dem Gedanken, einen gemeinsamen Kalender herauszubringen. Ob Haus Eifgen oder Stadtmarketing, ob Katt oder der Kulturverein mit seinen Theaterabenden, ob Kirchengemeinden, Karnevalsvereine oder Musikschule: Viele ziehen inzwischen mit.

Bevor die Kulturschaffenden ihr Programm Anfang des Jahres auch auf Papier brachten, nahmen sie sich ihre Veranstaltungskalender im Internet vor. Bis auf die Katt, die nach wie vor einen eigenen Online-Kalender hat, haben alle beteiligten Kulturvereine in Wermelskirchen ihre eigenen Kalender abgeschaltet und setzen auf ihren Internetseiten seitdem auf eine stadtweite Übersicht – eine Filterung nach Veranstaltungsort ist möglich. Unterstützung hat der Kulturstammtisch dabei von „bergisch-live.de“ bekommen. Das Internetportal stellt dem Kulturstammtisch regelmäßig eine Übersicht aller bei ihnen gelisteten Kulturveranstaltungen in Wermelskirchen zur Verfügung.

Info Schwierige Finanzierung des Kulturkalenders Was Rund 3000 Euro kostet die gemeinsame Kultur-Werbung im Jahr. Finanzielle Unterstützung von der Stadt, die ein Kulturmanagement versprochen, aber noch nichts Greifbares lieferte, gebe es nicht, sagen die Macher des Kulturkalenders. Bisher sei der Kalender nur möglich gewesen, weil Grafikerin Tracey Searle auf ihr Honorar verzichtete.

„Wir wollten aber auch etwas, das wir an den Kühlschrank pinnen können“, erklärt Tracey Searle. Und deswegen gibt es den Kulturkalender inzwischen auch auf Papier – er erscheint sechsmal im Jahr und listet dann alle Wermelskirchener Termine auf, die von bergisch-live eingepflegt wurden. „Viele machen schon mit, aber es besteht auch noch Potential“, sagt Michael Dierks vom Haus Eifgen. So denke etwa der Bahndamm über eine Beteiligung nach und auch kleinere Vereine bekämen so eine Chance, im großen Rahmen für ihre Veranstaltungen zu werben.

Der Kulturkalender erscheint in einer Auflage von 5000 Stück – die dank des Marketingvereins in den Geschäften, unter der Mitarbeit der anderen Kulturschaffenden aber auch an Veranstaltungsorten, Tankstellen oder in Kirchen im Wermelskirchener Stadtgebiet ausliegen. „Und wir haben bei den ersten Ausgaben festgestellt, dass die Programme schnell vergriffen sind“, sagt Frowein. Da es noch kein Kulturmanagement seitens der Stadt gebe, ist eine Finanzierung schwierig gewesen. Erst der Stadtmarketingverein mit Unterstützung der Sparkasse, dann die Kulturinitiative hätten die Druckkosten übernommen.