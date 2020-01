Mietverein Remscheid gibt Auskunft : Duschen in der Nacht fällt nicht unter Ruhestörung

Duschen in der Nacht fällt nicht unter Ruhestörung

Wermelskirchen Wermelskirchen Ab wann können sich Nachbarn trotz gesetzlich vorgeschriebener Nachtruhe auch nach 22 Uhr über Ruhestörungen in einem Mehrfamilienhaus beschweren ?

Plewe Die so genannte Nachtruhe gilt von 22 bis 6 Uhr morgens – aber nicht uneingeschränkt.

Plewe Nein, Mieter haben das Recht, dies auch abends nach 22 Uhr zu tun. Ein Nachbar, der sich durch laute Geräusche der Außenjalousie gestört fühlte und behauptete, sein Kind würde hierdurch allabendlich aus dem Schlaf gerissen, erlitt vor dem Amtsgericht Düsseldorf (55 C 7723/10) eine Abfuhr. Die Begründung: Die Betätigung von Rollläden gehöre zum normalen Gebrauch einer Wohnung. Außerdem liege es in der Natur der Sache, dass die Rollläden auch gerade zur Nachtzeit, also auch nach 22 Uhr, benutzt würden. Den Mietern der Wohnung könne nicht vorgeschrieben werden, um wie viel Uhr sie ihre Räume verdunkeln.