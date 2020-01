Wermelskirchener Jugendgruppe : Die Katt-Gipfelstürmer wandern wieder

Wermelskirchen Nach der Premiere 2017 startet der Kinder- und Jugendbereich erneut eine Alpen-Wanderung. 16 Jugendliche können dabei sein.

Etappenziele erreichen, Gipfel erklimmen, die Natur mit allen Sinnen wahrnehmen, Herausforderungen körperlicher Belastung meistern, Grenz-Erfahrungen machen: Nach der Premiere in 2017 wandert eine Gruppe des Kinder- und Jugendbereichs der Kattwinkelschen Fabrik in diesem Sommer wieder durch die Alpen. Waren es bei der ersten Auflage der Tour noch zwölf Jugendlichen, mit denen sich die Betreuer Kolja Pfeiffer und Jan Marquardt auf den Weg machten, können in diesem Jahr 16 Teilnehmer dabei sein. Pfeiffer und Marquart haben sich die Unterstützung von den beiden Katt-Kinder- und Jugendbereich-Mitarbeiterinnen Linda Bersch und Katrin Schubert ins Boot geholt, außerdem begleitet die 18-jährige Lynn Hain, die zur Zeit ihren Bundesfreiwilligendienst in die Kattwinkelschen Fabrik absolviert, die Wanderer.

Auf der Route E5 ging es in 2017 von Oberstdorf nach Zams, in diesem Sommer folgt das Anschlussstück des Weges von Zams nach Meran. In fünf Etappen bewältigen die Teilnehmer eine Gesamtstrecke von 93 Kilometern, die es mit etwa 10.000 Höhenmetern im Anstieg und 8000 im Abstieg in sich hat. Die An- und Abreise in und aus der Alpen-Region erfolgt mit der Bahn. Ein Bergführer begleitet die Wermelskirchener Gruppe bei ihrer Tour, übernachtet wird am Ende einer jeden Tages-Etappe in einer Berghütte. Jan Marquardt hat diese Teilstrecken auf der Karte schon genauer angesehen: „Die Tages-Etappen sind dieses Mal etwas länger als in 2017.“ In der Spitze kämen für die bergische Wandergruppe sechs bis sieben Stunden an reiner Geh-Zeit pro Tag zusammen, in Schnitt seien es etwa fünf Stunden pro Tag.