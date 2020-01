In Wermelskirchen : Pfandflaschen gestohlen

Foto: dpa/Friso Gentsch

Wermelskirchen (tei.-) Die Kühltruhe eines Imbisswagens und ein Leergutdepot auf dem Gelände eines Supermarktes an der Viktoriastraße waren am Wochenende das Ziel von Unbekannten. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Irgendwann zwischen Samstagabend und den frühen Morgenstunden am Montag hatten sich die Täter auf einem Rewe-Gelände zu schaffen gemacht. Das Leergutdepot des Supermarktes befindet sich in einer Art Käfig aus Metallstäben, die von den Tätern teilweise mit einem unbekannten Werkzeug getrennt und teilweise umgebogen wurden. Durch diese Öffnung gelangten sie an rund 120 Pfandflaschen.