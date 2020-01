Kreis ehrt Ehrenamtliche : Ehrennadel in Gold für die gute Seele im Dorf

Harald Röntgen am Dorfbrunnen. Er fühlt sich pudelwohl in Dabringhausen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Dabringhausen Harald Röntgen wurde am Mittwochabend neben Dirk Stöcker vom Landrat für das ehrenamtliche Engagement ausgezeichnet.

Von Stephan Singer

Um eine „Runde“ wird er wohl am kommenden Sonntag nicht herum kommen. Dann fährt Harald Röntgen traditionell im Kreis einer Dabringhausener Freundes-Clique zur närrischen Herrensitzung nach Kürten und ist dann „frischgebackener“ Träger der Ehrennadel in Gold des Rheinisch-Bergischen Kreises. Diese Auszeichnung für besonderes ehrenamtliches Engagement bekam der 72-Jährige gestern Abend von Landrat Stephan Santelmann in Bergisch Gladbach überreicht. Damit gehört die „gute Seele“ aus Dawerkusen neben Dirk Stöcker (wir berichteten) zu den zwei Wermelskirchenern, die in diesem Jahr diese Ehrung erhielten.

Harald Röntgen macht sich seit Anfang der 1970er Jahre aktiv für „sein“ Dabringhausen stark, legt heute den Schwerpunkt seines ehrenamtliches Einsatzes auf sein Amt als Geschäftsführers des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) Dabringhausen, ist zudem als Kassierer im Vorstand des Fördervereins der Dabringhausener Mehrzweckhalle aktiv und arbeitet seit einigen Jahren das Archiv der Evangelischen Kirche in Dabringhausen auf.

Info Mindestens zehn Jahre ehrenamtlich tätig Was Bis zu 25 Personen zeichnet der Kreis jährlich aus. Damit werden Bürger geehrt, die sich seit mindestens zehn Jahren ehrenamtlich in den Bereichen Jugendförderung, Soziales oder Kultur einbringen.

„Für seinen Tatendrang und seine humorvolle Art wird Röntgen sehr geschätzt“, stellt der Kreis zur Verleihung der Ehrennadel in Gold fest, und dem dürfte kein Dabringhausener widersprechen. Röntgen steht in engem Kontakt mit den Bürgern und ist kein Eigenbrödler – für Projekte und Vorhaben holt er stets andere Vereine und Gruppen mit ins Boot. Entsprechend sieht er die Ehrung: „Stellvertretend habe ich die Auszeichnung gerne angenommen. Ich verstehe die Ehrennadel als Anerkennung für die Arbeit des VVV und der gesamten Vereins-Familie in Dabringhausen.“ Und weiter sagt Harald Röntgen im Gespräch mit unserer Redaktion: „Als Amtsinhaber eines Vorstandpöstchens kann man gar nicht alles alleine machen. Ich sehe mich als Vereinsmensch – ohne die die Gemeinschaft wäre ich nichts.“

Bis zur Rente arbeitete Harald Röntgen bei der Stadtverwaltung und weiß von daher genau, wie der „Amtsschimmel“ tickt. Der verheiratete Vater einer erwachsenen Tochter und Opa dreier Enkel ist im besten Sinne ein spitzbübisches Schlitzohr und hat das „Ohr auf den Gleisen“. So machte er unlängst eine der rund 70 vom VVV in Dabringhausen und Umgebung aufgestellten Sitzbänke wieder ausfindig, die Vandalen mit überschüssigen Kräften von ihrem Standort in einen Wald geschleppt hatten. Dazu stieß er pfiffig in sozialen Internet-Netzwerken eine Nachfrage an – die Antworten mit genauen Wegbeschreibungen von Gassi-Gängern ermöglichten den VVV-Aktiven die Rückholung der glücklicherweise noch intakten Sitzbank an ihren angestammten Platz. Lachend meint Röntgen: „Das ist manchmal schon lustig: So eine Internet-Diskussion startet mit einer verschollenen Bank, geht über die vermeintlich völlig verdreckte Stadt und endet bei der Anzahl der Kindergartenplätze.“