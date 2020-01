Tier der Woche : Hundedame Nelly sucht ein ruhiges Zuhause

Wermelskirchen Eine Dame im besten Alter: Das ist Mischlingshündin Nelly, die momentan im Wermelskirchener Tierheim lebt und ein neues Zuhause sucht. Sie ist kastriert und ungefähr 55 Zentimeter groß. Auf die Frage, um welche Rassen es sich bei dem Mix handelt, antwortet Günter Leuerer, Vorsitzender des Wermelskirchener Tierschutzsvereins: „Nelly ist ein Senfhund.

Jeder hat seinen Senf dazugegeben.“ Tatsächlich sei die Bestimmung von beteiligten Rassen bei vielen Mischlingshunden schwierig und kaum machbar. „Trotzdem gibt es immer wieder Ansatzpunkte, an denen man das ein oder andere erkennen kann“, so Leuerer. „Da helfen wir Interessenten und möglichen neuen Besitzern natürlich auch gerne weiter.“

In der ersten Zeit nach ihrer Ankunft habe sie sich schüchtern in ihr Körbchen zurückgezogen. Mittlerweile sei sie jedoch mutiger geworden: Besucht sie jemand in ihrem Gehege, komme sie sofort neugierig und interessiert nach vorne. Das Tierheim weist jedoch darauf hin, dass sie bei fremden Personen anfangs skeptisch sei. Habe man ihr Vertrauen aber einmal gewonnen, sei Nelly eine „tolle Begleiterin auf Spaziergängen“. In ihrem Wunschzuhause darf gerne ein weiterer Hund sein, kleine Kinder jedoch nicht, da ein ruhiges Umfeld optimal wäre. Wer Nelly kennenlernen möchte, kann sie täglich in der Zeit von 11 bis 14 Uhr besuchen. Weitere Infos unter ☏ 02196/5672.