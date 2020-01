Umfrage : Das schätzen Wermelskirchener an ihrer Stadt

Stephanie Gayko. Foto: Deborah Hohmann

Wermelskirchen Was macht das Leben in einer kleinen Stadt wie Wermelskirchen aus? Was bewegt Menschen dazu, hier hin zu ziehen – oder auch zu bleiben? Fünf Wermelskirchener aus unterschiedlichen Generationen erzählen, was sie besonders schätzen.

Stephanie Gayko (35) ist mit ihrer Familie vor drei Jahren nach Wermelskirchen gezogen. „Mein Mann kommt aus Wuppertal, ich aus Leverkusen“, erzählt sie. Die beiden hätten für sich und ihre Kinder „etwas Schönes in der Mitte“ gesucht – und in Wermelskirchen gefunden. „Es ist kleiner und ländlicher hier. Die Kinder können draußen spielen, ohne dass man sich Sorgen machen muss.“

Gayko ist Grundschullehrerin und arbeitet in Remscheid. Momentan ist sie allerdings noch in Elternzeit und genießt umso mehr den Blick aus ihrem Küchenfenster auf die Pferdeweiden.

Venesa Berish (24) & Jan Stubenrauch (25) sind in Wermelskirchen geboren und die kleine Stadt keineswegs satt. „Ich mag das Heimatgefühl hier, jeder kennt jeden“, erzählt Stubenrauch, der in der 24-Stunden-Pflege arbeitet. „Aber man hat auch seine Ruhe, wenn man nach der Arbeit mal runterkommen möchte.“

Venesa Berisha und Jan Stubenrauch. Foto: Deborah Hohmann

Auch Berish, die gerade eine Ausbildung zur Altenpflegerin macht, schätzt die entspannte Atmosphäre in Wermelskirchen. „Jedes Mal, wenn ich aus Köln oder Düsseldorf zurückkomme, bin ich froh, wieder hier zu sein.“ Trotzdem sei die zentrale Lage und die Nähe zu den Großstädten viel wert. „Aber leben möchte ich dort nicht.“ Auch wenn in Wermelskirchen alles ein wenig kleiner sei, sei es gleichzeitig auch persönlicher. „Wir treffen uns oft mit alten Schulfreunden oder Kollegen in der Sportskneipe oder gehen zu Konzerten im AJZ Bahndamm. Da ist eigentlich immer was los.“

Dabei biete die überschaubare Größe von Wermelskirchen einen weiteren großen Vorteil: „Die Entfernungen sind nicht so weit. Wenn man mal ein paar Bierchen trinkt, kann man das Auto auch stehen lassen und zu Fuß gehen.“

Waltraud Müller (83) ist ihrer Tochter wegen nach Wermelskirchen gezogen, vorher lebte sie viele Jahre in Remscheid. So ganz an die kleinere Stadt gewöhnt habe sie sich noch nicht. Besonders einen Punkt finde sie schade: „Es gibt so wenig Auswahl an Geschäften. Da macht das Bummeln keinen wirklichen Spaß.“ Was es für sie jedoch wettmache, sei die Freundlichkeit der Menschen. „Ich habe es noch nicht einmal erlebt, dass ich jemanden nach dem Weg frage und derjenige nicht weiterhelfen konnte.“

Waltraud Müller. Foto: Deborah Hohmann

Gefreut habe sie sich auch über die Glückwünsche der Stadt zur Diamantenen Hochzeit – ohne diese hätten ihr Mann und sie den besonderen Tag glatt vergessen.

Dirk Lang (63) ist gebürtiger Opladener, lebt mittlerweile aber schon 30 Jahre in Wermelskirchen. Für ihn ist die Sache klar: „Ich vermisse hier nichts“. Besonders mag er die viele Natur, von der man hier umgeben ist.

Dirk Lang. Foto: Deborah Hohmann