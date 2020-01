Vor dem Rathaus in Wermelskirchen : Protest gegen AfD-Bürgerdialog am Gedenktag

Wermelskirchen Demonstration gegen Rassismus vor dem Rathaus: Mehr als 100 Teilnehmer erinnern an die Befreiung von Auschwitz.

Genau 75 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz hatte die AfD am Montag zum Bürgerdialog ins Rathaus eingeladen. Die Landtagsfraktion wollte am Gedenktag über Medien, Steuern und Flüchtlingsunterbringung diskutieren.

Das rief mehr als 100 Protestler auf den Plan – die sich über die sozialen Netzwerke verabredet hatten. Sie kamen mit Kerzen, Plakaten und Wut im Bauch zum Rathaus. „Nicht an einem Tag wie heute“, betonte Viola Willinghöfer, „nicht an einem Tag, an dem wir an die Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz erinnern.“ Am Rathaus traf sie auf Vertreter von CDU, SPD, Grünen und FDP, auf junge Menschen und Protestler älteren Semesters. „Wehret den Anfängen“, rief Jochen Bilstein über den Platz. Und auch Marie Louise Lichtenberg appellierte: „Wir müssen Gesicht zeigen.“ In Zeiten, in denen es weltweit einen Rechtsruck gebe, sei es wichtig, der Fremdenfeindlichkeit nicht die Bühne zu überlassen. „Wir haben gedacht, dass jenes Gedankengut, das erst zu Auschwitz geführt hat, irgendwann überwunden ist“, befand sie, „ist es nicht.“ Unfassbar sei es, dass an diesem Gedenktag eine Partei wie die AfD zur Versammlung einlade.