Vorsitzender ohne Nachfolger : IG Sengbach löst sich nach 48 Jahren auf

Wermelskirchen Für Heinz Köhler fand sich nach 27 Jahren kein Nachfolger als Vorsitzender. Die Interessengemeinschaft hatte sich zum Ziel gesetzt, beim Leben im Wasserschutzzonengebiet zu helfen.

Damit geht eine 48-jährige Geschichte zu Ende. 1971 trat die Wasserschutzzonen-Verordnung für die Sengbach-Talsperre in Kraft. Betroffen davon waren besonders Hofschaften auf Wermelskirchener Stadtgebiet. Was kommt auf die Hauseigentümer zu? Was dürfen sie eigentlich noch? 1972 gründete sich die Interessengemeinschaft mit mehr als 500 Mitgliedern. Heute sind es nur noch die Hälfte. Denn: Viele Häuser, die ihr Abwasser früher über Gruben entsorgten, sind inzwischen an den Kanal angeschlossen. Und viele heizen inzwischen auch mit Gas.