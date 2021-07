Auf Pferdekoppel in Moers-Kapellen : Unbekannte verletzen Pony – Tier muss eingeschläfert werden

Die Tat soll sich am vergangenen Wochenende ereignet haben. Am Donnerstag erstattete der Halter Anzeige bei der Polizei. Die sucht jetzt Zeugen.

In Kapellen ist ein Pony von einem oder mehreren unbekannten Tätern mit einem unbekannten Gegenstand so schwer verletzt worden, dass es am Donnerstag eingeschläfert werden musste.

Wie die Polizei mitteilt, geschah die Tat in der Zeit von Freitag, 23. Juli, 0 Uhr, bis Sonntag, 25. Juli, 10 Uhr. Das Tier und ein weiteres Pony standen an der Bahnhofstraße in Kapellen auf einer umzäunter Pferdekoppel mit Stallung. Der Halter des Ponys erstattete am Donnerstag Anzeige bei der Polizei. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 02841 171-0 entgegengenommen.