Tischtennis : Schwere Aufgaben für Regionalliga-Teams

Rhein-Kreis Tischtennis: TG Neuss spielt beim SVH Kassel, Damen II der DJK Holzbüttgen müssen in Anrath ran.

Nach der Weihnachtspause warten am Wochenende schwere Aufgaben auf die beiden Regionalliga-Teams aus dem Rhein-Kreis: Die TG Neuss muss in der Herren-Regionalliga am Sonntag (14.15 Uhr, Sporthalle Harleshausen an der Wolfhager Straße) beim Tabellenzweiten SVH 1945 Kassel ran, die Zweitvertretung der DJK Holzbüttgen gastiert in der Damen-Regionalliga am Samstag (14.30 Uhr, Gottfried-Kricker-Halle am Hochheideweg) beim Schlusslicht Anrather TK, das allerdings nur zwei Zähler hinter den Kaarsterinnen platziert ist. In der Vorrunde konnte das DJK-Quartett die Partie für sich entscheiden, da war allerdings auch Decui Xiong mit dabei, die den Holzbüttgenerinnen am Samstag fehlen wird. „Die Rückrunde beginnt direkt mit einem Kellerduell. Wir spielen mit Lisa Scherring, Chiara Pigerl, Oxana Volkers und mir. Anrath ist ein direkter Mitabstiegskonkurrent und wir wollen natürlich gewinnen und zwei wichtige Punkte gegen den Abstieg sichern. Es wird sicher kein leichtes Spiel für uns werden, aber wenn wir drin bleiben wollen, müssen wir in jedem Spiel versuchen zu punkten“, sagt DJK-Kapitänin Sandra Förster.