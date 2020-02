Tischtennis : DJK Holzbüttgen büßt einen Zähler ein

Holzbüttgen Ersatzgeschwächter Tischtennis-Oberligist kommt bei Abstiegskandidat TTC Brühl-Vochem nicht über ein Unentschieden hinaus.

Am Ende ärgerten sich die Kaarster nach knapp vier Stunden Spielzeit doch ein wenig. Denn obwohl in Jan Medina, Thomas Schettki, Nicolas Kasper und Joachim Beumers gleich ein ganzes Quartett aus der Stammbesetzung fehlte, war für die DJK Holzbüttgen in der Tischtennis-Oberliga beim Abstiegskandidaten TTC BW Brühl-Vochem mehr als ein 8:8-Remis drin.