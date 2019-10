Tischtennis : DJK Holzbüttgen bleibt an Tabellenspitze der Oberliga

DJK Holzbüttgen bleibt an Tabellenspitze der Oberliga

Holzbüttgen Es läuft weiter rund für die DJK Holzbüttgen in der Tischtennis-Oberliga. Gegen den TTC BW Brühl-Vochem erspielten sich die Kaarster einen ungefährdeten 9:3-Heimsieg und verteidigten mit jetzt 9:1-Punkten die Tabellenführung.

„Insgesamt eine gute Leistung von uns allen, bei der jeder einen Punkt im Einzel oder Doppel beitragen konnte“, sagte Nico Kasper, der aber auch einräumte, dass sein Team am Anfang etwas Glück hatte und einige enge Spiele für sich entscheiden konnte.

Er selbst hatte in seinem Einzel keine Mühe, sich in drei Sätzen gegen Ersatzmann Marcel Jerosch durchzusetzen. Erfolgreichste DJK-Akteure waren Jan Medina und Alexander Lübke. Medina gewann im Spitzenpaarkreuz beide Einzel gegen Christian Wipper und Julian Röttgen ohne Satzverlust. Alexander Lübke behauptete sich in der Mitte gegen Lars Bauer (3:1) und den Ex-Holzbüttgeber Daniel Porten (3:0) und schraubte damit seine Einzelbilanz auf 6:0-Spiele. Zu Beginn waren beide gemeinsam auch im Doppel siegreich. Gegen Porten/Bauer gelang ein souveräner 3:0-Erfolg. Auch das Zweier-Doppel der DJK konnte punkten. Yang Li und Thomas Schettki setzten sich im Entscheidungssatz 14:12 gegen Röttgen/Szyszka durch. Knapp geschlagen geben mussten sich Nico Kasper und Vincent Arsand, die nach spannendem Verlauf mit 11:13 im fünften Satz das Nachsehen gegen Wipper/Jerosch hatten.