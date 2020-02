Jugendfußball : SCK-Junioren erneut mit „Negativ-Hattrick“

Rhein-Kreis Weißenbergs torloses Remis in Ratingen ist der einzige Lichtblick bei den Niederrheinliga-Fußballern.

Daniel Schmitz ist eigentlich Berufsoptimist. Vor dem Spielwochenende betonte der Jugendgeschäftsführer des SC Kapellen, dass er – solange es rechnerisch möglich sei – an die Erfüllung der Saisonziele seiner Jugendteams glaubt. Der jüngste Spieltag in der Niederrheinliga war jedoch einmal mehr ein ergebnistechnischer Totalausfall.

Die A-Junioren des SC Kapellen präsentierten sich in der aktuellen Spielzeit gewissermaßen als positive Ausnahme. Dem Saisonziel, einen direkten Qualifikationsplatz zu erreichen, hinkt die Mannschaft von Artur Koziatek zwar hinterher, doch ein regelrechter Totalschaden, wie bei den B- und C-Junioren konnten sie bisher vermeiden. Am Samstag wurden die A-Jugendlichen in Krefeld dennoch klar in ihre Schranken verwiesen. 0:4 gingen die Kapellener gegen den VfR Fischeln baden. Eine Deklassierung beim – wohlbemerkt – Tabellenvierten, die die Anspruchshaltung auch bei der ältesten Juniorenmannschaft des SC Kapellen nach unten korrigieren sollte. Denn durch die deutliche Niederlage rutscht der SCK auf Tabellenplatz neun ab.

Die Sorgenkinder der Kapellener Nachwuchsabteilung waren in ihren Heimspielen derweil weiter ohne eine Chance auf einen Punktgewinn. Die B-Junioren verloren ihr Heimspiel gegen den 1. FC Mönchengladbach mit 0:2. Die Gladbacher schossen die Hausherren durch einen Doppelpack in der 26. und 28. Minute schon K.O. . Den bereits vierten „Negativ-Hattrick“ der Saison komplettierten dann die C-Junioren mit ihrer 1:5-Niederlage gegen den VfB Hilden. Beim Stand von 0:3 war der einzige Kapellener Treffer des gesamten Wochenendes, nur Ergebniskosmetik. „Das war der aktuellen Personallage zu erwarten“, verrät Daniel Schmitz. Das Spiel sei, so Schmitz, eine klare Angelegenheit gewesen. Den Glauben an das Erreichen der Qualifikationsplätze, die nunmehr sieben Punkte entfernt sind, hat der ehemalige Jugendleiter dennoch nicht verloren. „Gegen die Mannschaften, die vor uns stehen, spielen wir noch jeweils einmal. Die müssen wir dann einfach schlagen“, wiederholte Schmitz.