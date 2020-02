Tischtennis : Tischtennis: DJK Holzbüttgen ist zurück an der Spitze

Holzbüttgen Die DJK Holzbüttgen ist in der Tischtennis-Oberliga zurück im Meisterschafts-Rennen. Beim Aufsteiger TTV Ronsdorf gelang den Kaarstern ein deutlicher 9:3-Sieg. Da der bisherige Tabellenführer 1. FC Köln II in Uerdingen nur 8:8 spielte, hat sich das DJK-Sextett zurück an die Spitze gespielt.

Von rust

„Am Ende haben wir als Mannschaft eine gute Reaktion auf die beiden Negativerlebnisse gegen Burgsteinfurt und Refrath gezeigt“, sagte Nicolas Kasper, der den Spielverlauf allerdings enger sah, als es das Ergebnis vermuten lässt. Nach zwei gewonnenen Doppeln (Jan Medina/Alexander Lübke gegen Sebastian Luckey/Jens Gester und Nicolas Kasper/Vincent Arsand gegen Julian Wulkesch/Frank Persy) zeigte erneut Jan Medina im Spitzenpaarkreuz seine ganze Klasse. Im ersten Einzel gegen Sebastian Luckey lag er schon mit 0:2-Sätzen in Rückstand und sicherte sich dann mit 11:3, 11:1 und 11:3 noch den Sieg. Auch im zweiten Einzel (3:0 gegen Michael Holt) behielt er die Oberhand.

Zwei Siege holte auch Yang Li in der Mitte gegen Julian Wulkesch (3:0) und Justin Shane Donelly, gegen den er sich mit 12:10 im Entscheidungssatz behauptete. Die weiteren Zähler holten Alexander Lübke (3:1 gegen Luckey), Nicolas Kasper (3:0 gegen Frank Persy) und Vincent Arsand (3:1 gegen Jens Gester). Die einzigen Niederlagen im Einzel ließen Lübke (2:3 gegen Michael Holt) und Thomas Schettki (1:3 gegen Justin Shane Donelly) zu.