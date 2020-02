Fußball : Abbruch in der Liga B: Rosellen II geht vom Platz

Rhein-Kreis Gäste sind mit einer Entscheidung des Schiedsrichters nicht einverstanden.

(sit) Nein, Sturmtief „Victoria“ war am Sonntagabend nicht dafür verantwortlich, dass das Nachholspiel der Fußball-Kreisliga B, Gruppe 1, zwischen dem FSV Vatan und dem SV Rosellen II kurz vor Schluss abgebrochen wurde. „Rosellen war mit einem Platzverweis nicht einverstanden und hat deshalb nicht mehr weitergespielt“, erklärte Staffelleiter Ottomar Dohmen nach einem Blick in den Spielbericht. Zu diesem Zeitpunkt lag Vatan mit 3:1 vorne. Dohmen: „Der Fall geht jetzt an die Spruchkammer.“ In einem weiteren Match der Kreisliga B setzte sich der VfR Büttgen in der Gruppe 2 mit 2:1 in Gustorf durch.