Handball : Tim Mast wirft Bayer-Jugend auf den zweiten Tabellenplatz

Tim Mast war mit zehn Toren erfolgreichster Werfer beim 30:20-Sieg der Dormagener A-Jugend über die SG Pforzheim/Eutingen. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen So ist das im Handball: Auch schwache Spiele bringen einen voran. So wie den Nachwuchs des TSV Bayer Dormagen, der nach dem ersten Rückrundenspieltag auf den zweiten Tabellenplatz der Meisterrunde (Gruppe 2) in der A-Jugend-Bundesliga kletterte.

Von Volker Koch

Zu verdanken haben die Dormagener diese Position, die sechs Spieltage weiter den Einzug ins Viertelfinale der Deutschen Jugendmeisterschaften bedeuten würde, zwei Faktoren: Dem eigenen 30:20-Sieg (Halbzeit 15:9) vor 120 Zuschauern im heimischen Sportcenter über den Tabellenletzten SG Pforzheim/Eutingen. Und der gleichzeitigen 28:31-Niederlage des bisherigen Tabellenführers SG Flensburg-Handewitt beim SC Magdeburg. Hätte die JSG Melsungen nicht einen 11:13-Pausenrückstand in einen 27:26-Sieg über die Rhein Neckar Löwen gedreht, wäre der Bayer-Nachwuchs jetzt sogar Spitzenreiter.

Aber das wäre dann doch des Guten vielleicht ein wenig zu viel. Trainer Jamal Naji sprach nach dem 30:20 zwar davon, dass „der Sieg zu keinem Zeitpunkt gefährdet“ war, befand aber auch: „Wir haben zwar unseren Matchplan durchgezogen, hatten uns aber vorgenommen, prozentual mehr Tore durch Gegenstöße zu erzielen.“

So plätscherte die Partie eher dahin, wobei auf Seiten der Gastgeber ein Spieler nachhaltig auf sich aufmerksam machen konnte: Tim Mast war mit zehn Toren nicht nur erfolgreichster Werfer: „Er hat eine große Entwicklung gemacht und ist ein hervorragend variabler Allrounder,“ sagt Naji über den Sohn des ehemaligen Bundesliga-Spielers Olaf Mast (TSV Bayer Dormagen, THW Kiel, OSC Rheinhausen). Die weiteren Treffer erzielten: Marquis, Wilhelm (beide 4), Blum, Hinrichs, Jurisic, Johannmeyer, Koch (alle 2) und Rehfus (1).