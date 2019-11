Tischtennis : Tischtennis: Holzbüttgen jubelt, Blau-Weiss hadert

Rhein-Kreis (-rust) Nach zwei Niederlagen in Folge gelang der DJK Holzbüttgen in der Tischtennis-Oberliga ein überzeugender 9:1-Sieg beim Tabellenletzten TTC Grün-Weiß Bad Hamm II. Damit klettern die Kaarster mit 11:5 Punkten zurück an die Tabellenspitze.

„Das war auch in der Höhe ein verdienter Sieg. Für uns war es wichtig, nach den beiden Niederlagen zurück in die Erfolgsspur zu kommen,“ sagte Nicolas Kasper. Das DJK-Sextett musste ohne Thomas Schettki auskommen. Dafür sprang Jugendspieler Lars Münstermann aus dem Verbandsliga-Team ein, der seine Sache sehr gut machte. Zunächst gewann er an der Seite von Yang Li gegen das Spitzendoppel Litschke/Witte. Im Einzel überzeugte er dann mit einem 3:0-Sieg gegen Christopher Hilbig. Einen weiteren Doppelsieg holten Jan Medina/Alexander Lübke (3:2 gegen Fedler/Hilbig), während Nicolas Kasper und Vincent Arsand gegen Ostrowski/Lemke den einzigen Gegenzähler zuließen. Im Einzel war Jan Medina mit zwei Siegen gegen Uwe Witte (3:0) und Jan Litschke (3:2) der fleißigste Punktesammler. Yang Li (3:0 gegen Litschke), Alex Lübke (3:1 gegen Ostrowski), Nicolas Kasper (3:1 gegen Fedler) und Vincent Arsand (3:0 gegen Lemke) sorgten für den Rest.

In der NRW-Liga gab es für den TTC BW Grevenbroich einen Sieg und eine Niederlage. Wichtige Punkte gegen den Abstieg sammelten die Blau-Weißen am Samstagabend, als sie mit 9:6 beim TuS 08 Rheinberg gewannen. Dabei hatten sie in der engen Partie in fünf von sechs Fünfsatzspielen knapp die Nase vorn. Zwei gewonnene Doppel (Pigerl/Oberließen und Holz/Karas) sorgten für einen guten Start. Im Einzel überragten Ken Julian Oberließen und René Holz mit vier Siegen gegen Leon Viktora und Alessandro Grissari. Christian Kaltchev (3:0 gegen Ciuberek), Janos Pigerl (3:2 gegen Besic) und Valerian Stoll (3:2) holten je einen Zähler.