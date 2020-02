Kommentar : Der Zweck heiligt die Mittel

Ceven Klatt hat ja Recht, wenn er sagt, für einen Schönheitspreis gäbe es keine Punkte. Und Punkte hat der von ihm trainierte Handball-Zweitligist DJK Rimpar immerhin schon 24 geholt in dieser Saison, zwei mehr als der TSV Bayer Dormagen, der am Samstagabend bei seiner 20:21-Niederlage der Taktik der Gäste voll auf den Leim ging.

Die entfernten praktisch all das, was den Handball attraktiv macht, aus dem Spiel. Oder wie es Joachim Kurth, der langjährige Bundesliga-Torhüter und jetzige Sportliche Berater des TSV Bayer, treffend formulierte: „Rimpar ist es gelungen, unsere Spieler und unsere Zuschauer einzuschläfern.“ Nun heiligt der Zweck bekanntlich die Mittel. Und jeder wählt das taktische Konstrukt, das zu ihm und den Gegebenheiten seines Kaders passt. Nur darf die Frage erlaubt sein, ob es dem Handball an sich nützt, wenn einer ihn nicht spielt, sondern das „Spielen“ weitgehend unterbindet. Nun gibt es ja ein Regelwerk, mit dem sich solches verhindern ließe. Doch was nützt es, wenn Schiedsrichter bei – gefühlt – jedem Angriff der Gäste den Arm heben, um „Zeitspiel“ anzuzeigen, doch nicht ein einziges Mal diesen „Angriff“ mit einem Pfiff beenden? Dass sich die Unparteiischen fast nur darauf konzentrieren, wie viele der erlaubten sechs Pässe ein Team noch spielen darf statt das passive Spiel progressiv zu bestrafen, führt die Regel ad absurdum und kostet den Handball viel von seiner Attraktivität. Nicht nur am Samstagabend. Volker Koch