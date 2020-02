Fußball : Kreismannschaften erwischen rabenschwarzes Wochenende

Maß genommen: Philip Suhr (2.v.r.) brachte den TSV Bayer Dormagen durch sein Tor zum 1:1 zurück auf die Siegerstraße. Foto: G. Salzburg. Foto: Georg Salzburg(salz)

Rhein-Kreis Kleinenbroich und Jüchen/Garzweiler erleben heftige Rückschläge im Aufstiegsrennen der Bezirksliga. Nur Dormagen hatte am Grund zum Jubel.

Nach dem Unwetter des vergangenen Wochenendes zog an diesem Spieltag ein Sturm über den Vereinen aus dem Rhein-Kreis auf. Verschont blieb am Sonntagnachmittag bis auf den TSV Bayer Dormagen, der wiederum die SG Rommerskirchen/Gilbach tiefer in die Abstiegszone schoss, niemand. Uedesheim erwischte es beim Abstiegsduell in Grefrath heftig, Kleinenbroich stolperte zu Hause gegen den Vorletzten und Jüchen unterlag dem Tabellenführer.

VfL Jüchen/Garzweiler – 1. FC Viersen 1:4 (0:2). Dass der VfL es im Spitzenspiel gegen den Ligaprimus nicht leicht haben würde, war Marcel Winkens schon im Vorhinein klar. Trotzdem haderte der VfL-Trainer nach dem Spiel mit der Höhe der Niederlage. „Das war schon ärgerlich. Eigentlich haben wir eine gute Partie abgeliefert“, versicherte Winkens. Das Problem an der ganzen Sache war jedoch, dass die Einen die Fehler und die Anderen die Tore machten. Sowohl dem 0:1 als auch dem 0:2 kurz vor der Halbzeit gingen laut Winkens individuelle Fehler hervor. Die Freude über Marcel Pohls 1:2-Anschlusstreffer war auch nur von kurzer Dauer. „Nach dem 3:1 war das Ding dann gegessen“, erläuterte Winkens, der dennoch keinen schlechten Auftritt seiner Schützlinge sah. „Ein Punkt wäre absolut drin gewesen. Aber Viersen ist einfach kaltschnäuziger und hat auch verdient gewonnen“, räumte Winkens ein.

SC Teutonia Kleinenbroich – SpVg Odenkirchen 1:2 (0:1). Zweite Saisonniederlage und die Tabellenführung ist auch weg. Für die Kleinenbroicher von Norbert Müller war es ein gebrauchter Sonntag. „Das war heute viel zu lethargisch. Wir sind erst nach 70 Minuten wach geworden“, berichtete Müller. Da war es dann eigentlich auch schon zu spät. Nach 32 Minuten lag die Teutonia erstmals im Hintertreffen; ein klares Abseitstor laut Müller. Doch da passte wie so oft Eins zum Anderen. Nach einer Stunde erzielte der Vorletzte auch noch das 2:0. Patrick vorn Hüls’ Treffer zum 2:1 kam jedoch genauso wie das Aufbäumen der Kleinenbroicher viel zu spät. „Wenn wir nicht unsere Normalform erreichen, bekommen wir richtig Probleme“, warnte der erfahrene Übungsleiter.

TSV Bayer Dormagen – SG Rommerskirchen/Gilbach 4:1 (1:1). Der einzige Sieg eines Kreis-Vereins an diesem Spieltag war auch gleichzeitig eine schmerzhafte Niederlage für „Roki“. Auf „schwerem Geläuf“ starteten die Gäste vorerst gut in die Begegnung. Meikel Kupper brachte die SG nach sieben Minuten in Führung. Philip Suhr glich jedoch postwendend aus (15.). In Durchgang zwei drehte der TSV die fußballerisch „nicht hochwertige“ Partie. Bek Osaj, ein Eigentor und Marcel Schmautz bescherten Bayer den dritten Sieg in Folge. „Am Ende gewann die Mannschaft, die ein wenig mehr investiert hatte“, waren sich die Trainerkollegen Frank Lambertz und Michael Ende beide einig.

SSV Grefrath – SV Uedesheim 4:0 (2:0). „Schnell nach Hause“ lautete bei Timm Oppermann die Devise nach der verheerenden Auswärtsniederlage beim Tabellennachbarn. „Wir haben gegen einen schlechten Gegner 0:4 verloren“, brachte es der Co-Trainer des SV Uedesheim auf den Punkt und läutete somit alle Alarmglocken beim nunmehr Tabellenvierzehnten. „Die Mannschaft hat alles das, worauf es im Abstiegskampf ankommt, vermissen lassen. Sie haben anscheinend nicht verstanden, dass es ums Überleben geht“, kritisierte Oppermann.