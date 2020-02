Tischtennis : DJK Holzbüttgen droht Verlust der Tabellenführung

Trifft auf sein Ex-Team: der frühere Holzbüttgener Daniel Porten. Foto: Anja Tinter

Holzbüttgen Für die DJK Holzbüttgen könnte in der Tischtennis-Oberliga die „Achterbahnfahrt“ weitergehen. Erst am Samstag hatten sich die Kaarster mit einem 9:3-Erfolg beim TTV Ronsdorf zurück an die Spitze gespielt, jetzt (Samstag, 17.30 Uhr, Sporthalle der Grundschule Brühl) droht aber ein erneuter Rückschlag.

Vom Tabellenstand her reist das DJK-Sextett zwar als Favorit zum Tabellenvorletzten TTC BW Brühl-Vochem, allerdings müssen die Kaarster in Jan Medina, Thomas Schettki, Nicolas Kasper und Joachim Beumers auf vier Stammspieler verzichten.