Fußball : Mit heißem Herzen, aber kühlem Kopf

Als Abwehrchef machte Pierluigi Principe ein ganz starkes Spiel. Hier blockt er den Kapellener Winterzugang Burak Akarca. Foto: Georg Salzburg(salz)/Georg Salzburg (salz)

Kapellen Die Holzheimer SG schlägt im Derby der Fußball-Landesliga den dezimierten SC Kapellen mit 3:0. Maurice Girke trifft zwei Mal.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Die Bilanz war verheerend für die Holzheimer SG: Seit dem Aufstieg in die Fußball-Landesliga 2018 gingen bis Sonntag alle Duelle mit dem großen Nachbarn SC Kapellen verloren: 0:4 und 1:4 im ersten gemeinsamen Jahr auf diesem Niveau, 1:2 im Hinspiel der laufenden Saison. Auch im Kreispokal-Viertelfinale der Spielzeit 2018/2019 hatte die HSG keine Chance und unterlag mit 2:5. Doch im fünften Anlauf schlug der Außenseiter in beeindruckender Manier zurück, kombinierte sich im Jupp-Breuer-Stadion noch zu einem überzeugenden 3:0-Erfolg (Halbzeit 0:0).

Nach einem emotionalen Einstieg in das Lokalderby – als moralische Unterstützung für den trotz eines Schicksalsschlags im Kapellener Kasten stehenden Ex-Holzheimers Nico Bayer hatten sich die Mannschaften für ein gemeinsames Foto auf dem Platz getroffen – herrschte trotz Sturmtief „Victoria“ erstmal Flaute. Die erste Hälfte zog fast ereignislos vorüber. Und doch war für HSG-Trainer Hamid Derakshan schon mit der Gelben Karte für Kapellens Marc Paul wegen Meckerns klar, „dass wir dieses Spiel nur mit Pech nicht gewinnen würden.“ Auch Stephan Wanneck handelte sich eine Verwarnung ein. Spätestens da wusste Derakhshan, dass es um das Nervenkostüm der Gastgeber nicht zum Besten bestellt war.

Info SC Kapellen - Holzheimer SG 0:3 (Halbzeit 0:0) Tore 0:1 (68.) Girke; 0:2 (72.) Girke, 0:3 (79.) Kaluza Schiedsrichter Jan Oberdörster (Mönchengladbach) Zuschauer 250 Nächstes Spiel SV Sonsbeck - SC Kapellen, Samstag 14.30 Uhr

Dass Marc Paul dann in der 55. Minute tatsächlich mit der Ampelkarte das Feld räumen musste, lastete SCK-Trainer Jörg Ferber allerdings dem ansonsten wohltuend unaufgeregt agierenden Unparteiischen Jan Oberdörster an. „Das war war nie und nimmer ein Foul, er hat klar den Ball gespielt.“ Und er fügte angefressen hinzu: „Ich will dem Schiedsrichter nicht die Schuld an unserer Niederlage geben, aber diese Fehlentscheidung hat das Spiel entschieden.“ Eine Aussage, die Derakshan indes nicht unterschreiben mochte. Für ihn waren die nun folgenden Tore nur das Ergebnis einer klugen Vorbereitung: „Wir wussten immer genau, was Kapellen macht. Es spricht für die Mannschaft, dass sie die Vorgaben genau umgesetzt hat. Und dafür habe ich mich hinterher auch bei ihr bedankt.“

In Unterzahl hätten die Gastgeber, den Kopf aber noch aus der Schlinge ziehen können. Dennis Schreuers hielt nach einer Hereingabe von Yannik Ebert sofort drauf, fand aber in Torhüter Tobias Schriddels seinen Meister (64.). Bitter, denn kurz darauf schlug die HSG unerbittlich zu: In Höhe der Mittellinie verlor Lennart Ingmann, nach langer Spielpause gerade erst für den ebenfalls „Gelb-Rot“-gefährdeten Stephan Wanneck eingewechselt, das Leder. Eine unfreiwillige Einladung, auf die Maurice Girke nur gewartet hatte. Der einst auch für den SCK tätige Goalgetter behielt nach trockenem Springt im 1:1-Duell mit Bayer die Nerven und nagelte die Kugel ins Netz (68.). Kapellen wirkte angeknockt, ließ eine weitere Großchance des überraschend nur von der Bank gekommenen Shohei Yamashita zu (69.). Aufgeschoben war für die hochkonzentrierten Gäste freilich nicht aufgehoben: Wiederum nur drei Minuten später fand Tom Nilgen mit einem Freistoß über mehr als 50 Meter den im Kapellener Strafraum postierten Timo Arvanitidis. Der leitetete das Leder sofort weiter auf Girke, der in vollem Tempo die Chuzpe besaß, auch noch Bayer auszutanzen und gelassen zum 2:0 zu vollenden.